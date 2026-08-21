Unternehmen fokussiert auf den Ausbau seiner Kompetenzen bei Autonomer IT, die Erweiterung seines KI-Angebots im gesamten Portfolio sowie die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern

Tanium, führend bei Autonomer IT, gab heute bekannt, dass der Mitgründer und Executive Chairman Orion Hindawi mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Dan Streetman tritt als CEO und Mitglied des Vorstands zurück, nachdem er Tanium in den letzten drei Jahren geleitet hat. In dieser Zeit hat Tanium seine Go-to-Market-Aktivitäten skaliert und Innovationen innerhalb der Tanium-Plattform vorangetrieben, was dem Unternehmen große Anerkennung von Branchenanalysten eingebracht hat. Streetman wird Tanium in der Übergangsphase weiterhin beratend zur Seite stehen. Mitgründer David Hindawi übernimmt erneut die Rolle als Chairman of the Board. Auf dieser Grundlage ist Tanium bestens aufgestellt, um seine Kompetenzen bei autonomer IT auszubauen, sein KI-Angebot über das gesamte Portfolio hinweg zu erweitern sowie die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zu vertiefen.

Die Hindawis gründeten Tanium im Jahr 2007 mit dem Ziel, das "zentrale Nervensystem" der Unternehmenssicherheit aufzubauen, um Unternehmen eine einheitliche Übersicht und die Kontrolle über ihre Endpunkte zu geben. Während seiner vorherigen Amtszeit als CEO von 2016 bis 2023 trieb Orion Hindawi das Wachstum des Unternehmens bedeutend voran und schuf die technische Architektur für eine der vertrauenswürdigsten Plattformen für Unternehmenssicherheit, auf die Fortune 500-Unternehmen, globale Finanzinstitute, Verteidigungsbehörden und Organisationen des Gesundheitswesens weltweit vertrauen. Als einer der wegweisenden Architekten im Bereich Endpunktsicherheit und -verwaltung in Unternehmen ist Hindawi bestens aufgestellt, Tanium durch die nächste entscheidende Wachstumsphase zu führen.

"Tanium hat etwas wirklich Seltenes geschaffen eine Plattform, der die anspruchsvollsten Unternehmen der Welt vertrauen, und die technisch so fundiert ist, um die nächste Generation der Unternehmens-IT anzuführen", so Orion Hindawi. "Wegen KI ist unsere Arbeit wichtiger denn je, und Tanium ist die Plattform, auf die jedes Unternehmen angewiesen sein wird, da Bedrohungen immer ausgefeilter werden und sich das Tempo des Wandels weiter beschleunigt. Wir haben KI bereits in unsere Entwicklungs- und Betriebsprozesse integriert, wie Atlas eindrucksvoll zeigt unser autonomes Betriebssystem, das in einem Bruchteil der Zeit entwickelt und auf den Markt gebracht wurde, die zuvor erforderlich gewesen wäre. Während wir die Grenzen weiter verschieben, freue ich mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem talentierten Managementteam von Tanium, um die bedeutenden Zukunftschancen zu nutzen und unseren Kunden und Partnern noch mehr Mehrwert zu bieten."

"Im Namen aller bei Tanium möchte ich Dan für seine Führungsarbeit in den vergangenen Jahren unsere Dankbarkeit aussprechen", fügte Hindawi hinzu. "Dan hat Tanium mit Integrität, Beständigkeit und großem persönlichem Engagement für das Unternehmen, seine Kunden und seine Mitarbeitenden geführt. Sein Beitrag hat Tanium gestärkt und den Grundstein für das nächste Kapitel unseres Wachstums gelegt. Wir danken ihm für seinen bemerkenswerten Einsatz."

"Es war mir ein Privileg, in den letzten drei Jahren als CEO zu dienen, und ich bin auf unsere Errungenschaften sehr stolz, wie etwa die Verbesserung der operativen Disziplin und die Unterstützung der wichtigen Arbeit unserer Kunden, bei denen es sich um die innovativsten und sicherheitsbewusstesten Organisationen der Welt handelt", sagte Streetman. "Ich bin Orion, David und dem Vorstand von Tanium zutiefst dankbar für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben, um dieses besondere Unternehmen zu leiten."

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Da KI sowohl Innovationen als auch Risiken beschleunigt, stellt Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, jedem IT- und Sicherheitsmitarbeiter ob Mensch oder Agent die gesamte Bandbreite der Tanium Autonomous IT Platform zur Verfügung. Tanium bietet die Echtzeit-Intelligenz, die agentenbasierte Entscheidungsfindung und die autonome Ausführung, die Mitarbeiter benötigen, um in ihrer gesamten Endpunktumgebung mit maschineller Geschwindigkeit Bedrohungen zu erkennen, Entscheidungen zu treffen und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Das Unternehmen wurde im ersten Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools 2026 als "Leader" ausgezeichnet, ebenso wie im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment und in The Forrester Wave: Endpoint Management Platforms, Q2 2026.

Um zu erfahren, wie Tanium "Autonomous IT for Unstoppable Business" ermöglicht, besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260820573328/de/

Contacts:

Medienkontakt

Tanium@fgsglobal.com