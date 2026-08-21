FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach vier schwächeren Tagen dürfte der Dax am Freitag zunächst nahezu auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart etwa 19 Punkte höher auf 26.002 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. In dieser Woche ging es dann zeitweise um zwei Prozent abwärts. Tags zuvor ging sich der Dax aber bei 25.914 Punkten und konnte letztlich immerhin seine 21-Tage-Linie halten. Damit blieb der kurzfristige Trend trotz Korrektur noch intakt.

Aus Asien kommen am Morgen keine klaren Impulse. Mit leichtem Abschlag im japanischen Nikkei 225 und sanfter Erholung im koreanischen Kospi driften die beiden viel beachteten, technologielastigen Indizes etwas auseinander. In den USA hatte der Nasdaq 100 am Vorabend sein Niveau nach dem europäischen Handelsende unter dem Strich etwa gehalten./ag/mis