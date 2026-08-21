Osnabrück (ots) -Osnabrück. Der frühere Fußballprofi und Promiauswanderer Thorsten Legat erhebt heftige Vorwürfe gegen Bundeskanzler Friedrich Merz. "Der Bundeskanzler versteht es nicht, dieses Land zu regieren. Am ersten Tag hat er davon gesprochen, was er alles verändern will, und es passiert nichts", sagte der 57-Jährige im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Ich sage es ganz deutlich: Er ist die Marionette Deutschlands! Keiner nimmt ihn mehr ernst. Da schäme ich mich, Deutscher zu sein."Den hohen Steuersatz in Deutschland bezeichnet Legat als "Katastrophe". Sauer machten ihn auch Merz' Aussagen, dass die Deutschen faul seien und mehr arbeiten müssten. "Ich kenne Menschen mit Kindern, die drei Arbeitsstellen haben, um sich finanziell irgendwie über Wasser zu halten. Und er stellt sich hin und sagt, dass die Deutschen mehr arbeiten müssten, das ist Wahnsinn."Zugleich sorge er sich, was passiert, wenn die AfD an die Macht käme. "Da bekomme ich Angst", sagte Legat.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6337302