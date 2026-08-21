Osnabrück (ots) -Osnabrück. Der frühere Fußballprofi Thorsten Legat beendet nach 18 Jahren seine Karriere in Reality-TV-Formaten und rechnet scharf mit den Produktionen der Unterhaltungsbranche ab. "Mich sieht im Reality-TV kein Mensch mehr, nie im Leben. Es war eine Lehre für mich, aber ich will auch mit den Menschen in dem Bereich nichts mehr zu tun haben", sagte der 57-Jährige im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Ex-Fußballer Legat, später bekannt aus Formaten wie das "Dschungelcamp" oder "Das Sommerhaus der Stars", kritisierte eine zunehmende Steuerung der Shows. Gegenüber noz sprach er von "verdammt viel" Manipulation und bezeichnete die Besetzungen von Formaten mit Tiktokern für geringe Gagen als "billig".Derzeit ist er in der "Villa der Versuchung" auf Sat.1 zu sehen. "In diesem Experiment haben die Zuschauer mich ein Stück weit anders erlebt; gegen die anderen Kandidaten, die nur auf Show machen, komme ich da aber nicht an. Ich bin real und mache so etwas nicht", sagte er. "Das war das letzte Format dieser Art. Damit ist Schluss." Vorwürfen, er müsse aus Geldgründen an Formaten dieser Art teilnehmen, entgegnete er: "Das ist Quatsch! Finanziell bin ich seit meinem 28. Lebensjahr abgesichert."Dass er polarisiert, belastet ihn nach eigener Aussage nicht. "Was andere über mich denken, ist mir völlig egal", so Legat. "Im Grunde würde ich mich freuen, wenn ich 99,9 Prozent der Menschen gegen mich hätte", erklärt der 57-Jährige. "Dann würde meine Leistung explodieren und ich wäre noch besser."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6337301