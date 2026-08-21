Osnabrück (ots) -Osnabrück. Der frühere Fußballprofi Thorsten Legat sieht den deutschen Nationaltrainer Jürgen Klopp als Hoffnungsträger für einen sportlichen Aufschwung. "Ich hoffe, Jürgen Klopp bekommt die Zeit, in Ruhe eine Mannschaft aufzubauen. Er ist als Nationaltrainer für Deutschland prädestiniert", sagte der 57-Jährige im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Schon lange habe er darauf gewartet. "Klopp hat das Wissen, uns wieder dahin zu führen, wo wir waren", sagte Legat. Derzeit zweifelt er aber am Leistungsvermögen und spricht davon, dass viele Spieler "nur Durchschnitt" seien.Ex-Coach Nagelsmann bescheinigt er eine mangelnde Ausstrahlung. "Jürgen Klopp hat als Trainer eine ganz andere Aura und Autorität als Julian Nagelsmann. Wenn Klopp im Raum ist, halten die anderen automatisch die Fresse", sagte er noz. Nach dem erneut enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft kritisierte Legat, der als Profi Deutscher Meister mit Werder Bremen wurde, zudem die Einstellung der aktuellen Nationalspieler um Joshua Kimmich und Florian Wirtz scharf. Den deutschen Profis fehle es an Biss und Emotionalität. "Wir Deutschen sind nicht mehr mit deutschen Tugenden unterwegs. Vielleicht sind wir auch alle zu weich geworden", so Legat.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6337300