DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TARIFVERHANDLUNGEN - Top-Gewerkschafter wollen durch einen neuen Vorschlag die schwierige Metall-Tarifrunde lösen. "Autokonzerne und Zulieferer stehen massiv unter Druck. Rüstung, Medizintechnik und andere Bereiche verdienen dagegen sehr gut. Wir brauchen einen Tarifabschluss, der allen gerecht wird", sagt Daniel Friedrich, IG-Metall-Bezirkschef Küste, der Süddeutschen Zeitung. Die IG Metall legt voraussichtlich Mitte September ihre Gehaltsforderung vor. Wenn Firmen weniger als 2,3 Prozent Umsatzrendite verdienen, können sie automatisch Teile des Gehalts streichen. Friedrich und Knut Giesler, IG-Metall-Bezirkschef NRW, fordern nun einen automatischen Gehaltsaufschlag, wenn Betriebe besonders viel verdienen. "Denkbar wäre, das T-Geld zu erhöhen, wenn ein Betrieb eine bestimmte Umsatzrendite erwirtschaftet", sagt Giesler der SZ. Das könnte der Gewerkschaft erleichtern, einem moderaten Lohnabschluss für die gesamte Metall- und Elektroindustrie zuzustimmen, der der angeschlagenen Autobranche hilft. (Süddeutsche Zeitung)

DIGITALER EURO - Viele Kreditinstitute unterschätzen nach Auffassung von Aufsichtsexperten den Aufwand und die Rechtsrisiken, die mit der Einführung des digitalen Euro verbunden sind. Joachim Wuermeling, ehemals der für Bankenaufsicht zuständige Bundesbankvorstand und heute Of Counsel bei A&O Shearman, erläutert im Gespräch mit der Börsen-Zeitung, dass es zwar kein Hexenwerk sei, sich als Bank so auf den digitalen Euro vorzubereiten, dass man die gesetzlichen Anforderungen erfülle. "Diese Aufgabe ist lösbar, aber sie ist mit Aufwand verbunden - und zwar einem, der absehbar deutlich umfangreicher sein wird als beispielsweise bei der Umstellung auf die Zwei-Faktor-Autorisierung." (Börsen-Zeitung)

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August 21, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)

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