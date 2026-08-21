Der KI-Boom braucht immer mehr Rechenleistung - doch geeignete Standorte sind knapp. Ein bislang kaum bekannter Infrastruktur-Spezialist nutzt deshalb bestehende Industriehallen und macht daraus schlüsselfertige KI-Rechenzentren. Mit leistungsstarker Hardware und moderner Flüssigkühlung liefert das Unternehmen seinen Kunden nicht nur die fertige Infrastruktur, sondern übernimmt auch deren Betrieb. Nach starken Quartalszahlen und neuen Großverträgen nimmt die Story weiter Fahrt auf.Die Kunden buchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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