DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTZ - Auch nach der größten Übernahme der Firmengeschichte hält Deutz nach weiteren Akquisitionen Ausschau. "Wir wollen den Wachstumspfad fortsetzen", sagt Finanzvorstand Oliver Neu im Interview der Börsen-Zeitung. Gerade im stark wachsenden Geschäft mit dezentraler Energieversorgung setzen sich die Kölner ambitionierte Wachstumsziele. So soll die Geschäftseinheit Energy ihren Umsatz binnen fünf Jahren mehr als verdreifachen auf über 1 Milliarde Euro. "Um das Ziel zu erreichen, sind auch hier eine oder mehrere Akquisitionen erforderlich", sagt Neu. (Börsen-Zeitung)

BOOKING - Der Chef des Reisekonzerns Booking Holdings, Glenn Fogel, sieht große Wachstumspotenziale durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Technologien wie KI würden die Urlaubsplanung erleichtern, sagte Fogel in einem gemeinsamen Interview mit dem Tagesspiegel und dem Handelsblatt. "Heute verzichtet noch immer ein Drittel aller Urlaubssuchenden auf digitale Dienste und geht ins Reisebüro. Für uns bedeutet das ein großes Wachstumspotenzial", betonte der Booking-Chef. Die tatsächlichen Buchungen über KI seien noch sehr übersichtlich. Viele User nutzten KI-Modelle, um sich über mögliche Urlaubsziele zu informieren und sich inspirieren zu lassen. "Aber kaum jemand klickt weiter, um danach eine Buchung vorzunehmen", sagte Fogel. "Wir haben festgestellt, dass der Traffic aus Large Language Models weniger als ein Prozent der gesamten Übernachtungen ausmacht." (Handelsblatt/Tagesspiegel)

VOLKSWAGEN - Die EU-Flottenregulierung für die CO2-Emissionen wird für den Volkswagen-Konzern langsam zum Problem: Im Durchschnitt der Jahre 2025 bis 2027 sollten die CO2-Emissionen der jährlich verkauften Neuwagen gegenüber den Jahren 2020 bis 2024 um etwa 15 Prozent sinken. Verglichen mit den anderen europäischen Anbietern liegt der Volkswagen-Konzern noch weitab von den EU-Vorgaben und riskiert damit eine Milliardenstrafe. Das ist das Ergebnis einer Auswertung von ICCT, dem International Council on Clean Transportation, zu deren Partnern in Deutschland die Umweltinitiative Agora Verkehrswende gehört. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

TEC - Das deutsch-französische Raumfahrt-Startup The Exploration Company (TEC) hat eine große Finanzierungsrunde weitgehend abgeschlossen. Das Unternehmen mit Sitz in München und Bordeaux erhält mindestens 300 Millionen Dollar (257 Millionen Euro), berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Informationen von mehreren mit dem Vorgang beschäftigten Personen. Die angestrebte Finanzierung wurde wohl um 200 Millionen Dollar übertroffen. Die Bewertung von TEC steigt damit auf 2 Milliarden Dollar. (Handelsblatt)

FORD - Der US-Autobauer will auch das nächste Auto seiner europäischen Modelloffensive mit einem Partner entwickeln. Das Modell soll auf der Plattform des anderen Herstellers stehen. Derzeit sucht der US-Konzern noch nach einem passenden Kooperationspartner für das Modell. Das verlautet aus Unternehmenskreisen. Demnach verhandelt Ford derzeit mit verschiedenen Unternehmen, die in Frage kommen. Ford ist sowohl für einen europäischen als auch für einen asiatischen Partner offen. (Handelsblatt)

STRIPE - Der Zahlungsdienstleister Stripe übernimmt das Start-up Open Router, einen Marktplatz, der es Unternehmen ermöglicht, zwischen verschiedenen KI-Modellen zu wechseln. Der Deal hat einen Wert von 8 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Financial Times berichteten. Die Akquisition ist die bislang größte von Stripe. "Stripe baut die wirtschaftliche Infrastruktur für KI auf, und gemeinsam mit Open Router werden wir Unternehmen dabei helfen, ihre Rentabilität zu maximieren, indem wir ihre Anfragen intelligent weiterleiten und ihre Token effizient einsetzen", sagte Stripe-CEO und Mitgründer Patrick Collison. (Financial Times)

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August 21, 2026 00:33 ET (04:33 GMT)

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