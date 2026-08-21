Der Goldpreis präsentiert sich weiter in einer starken Verfassung. So notierte das Edelmetall weiter über der Marke von 4.500 US-Dollar je Feinunze und steuert damit auf den dritten Wochengewinn in Folge zu. Rückenwind erhält Gold durch den schwächelnden US-Dollar und die Bemühungen des US-Finanzministeriums, die Anleiherenditen zu drücken.Im Verlauf der laufenden Handelswoche hat sich der Goldpreis um rund vier Prozent verteuert. Für den gesamten Monat August zeichnet sich sogar ein Zugewinn von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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