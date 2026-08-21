DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas fester

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Börsen schütteln am Freitag die negative Vorgabe der Wall Street ab und tendieren zumeist freundlich. Der Topix in Tokio gewinnt nach neuen Inflationsdaten 0,1 Prozent. Im Juli sind die Verbraucherpreise zum Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen. Laut Marktteilnehmern spricht das für eine Zinserhöhung der Bank of Japan im September und bremst entsprechend die Kauflaune. Den Yen stützen derlei Spekulationen aber zunächst kaum.

Für den Kospi in Seoul geht es um 0,6 Prozent nach oben, in Hongkong steigt der HSI um 0,7 Prozent. In Shanghai ist die Tendenz behauptet, in Sydney geht es dagegen um 0,4 Prozent nach unten, hier folgt der Markt oft mehr der Vorgabe aus den USA.

Auf breiter Front sorgen wieder etwas steigende Renditen der Anleihen für Vorsicht. Im Handel ist von Zweifeln am Rückkaufplan des US-Finanzministeriums die Rede, der jüngst für Entspannung bei den Renditen gesorgt hatte. Das laufende Programm - lange Anleihen zurückzukaufen gegen die Ausgabe von kurzen - biete nur eine kurzfristige Lösung. Die Frage sei, ob damit das US-Haushaltsdefizit von über 6 Prozent des BIP und jährliche Zinskosten von rund 1,2 Billionen Dollar wesentlich verringert werden könne, heißt es bei Beobachtern.

Die Analysten der Commerzbank merken außerdem an: "Die Kombination aus steigenden Ölpreisen und erneuter Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit des Finanzministeriums, die langfristigen Kreditkosten zu begrenzen, belastet US-Staatsanleihen."

Mit zumeist kleinen Gewinnen zeigen sich in Hongkong Immobilienaktien wie Country Garden, Longfor oder China Resources Land, nachdem die Behörden in Shanghai am Donnerstag eine Reihe von Maßnahmen ergriffen haben, um den Immobiliensektor anzukurbeln, darunter die Senkung der Mindestanzahlung für den Kauf von Zweitwohnungen in Vorstadtgebieten. Die Aktie von Henderson Land macht einen Satz um 6,3 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten, nachdem der Hongkonger Immobilienentwickler einen deutlichen Anstieg des Gewinns im ersten Halbjahr meldete.

Alibaba fallen um gut 3 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch von mehr als 75 Prozent im Quartal berichtete. Hintergrund ist ein Anstieg der Investitionen um 75 Prozent auf fast 10 Milliarden Dollar im Zuge einer aggressiven Expansion in KI-Infrastruktur.

In Seoul geht es für die beiden meist beachteten Aktien - Samsung Electronics und SK Hynix um 3,0 und um 3,4 Prozent nach oben. Bei Samsung stützt wie schon am Vortag ein Bloomberg-Bericht wonach Samsung im Tagesverlauf ein neues Ausschüttungsprogramm im Volumen von umgerechnet bis zu 79 Milliarden Dollar bekannt geben werde. SK Hynix hatte zuvor gerade erst ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 28 Milliarden Dollar angekündigt. Bei SK Hynix treibt aktuell aber eine am Vortag nach dem Handelsende verkündete Tarifeinigung mit der Gewerkschaft.

In Sydney ziehen Regis Recources um über 4 Prozent an, nachdem der Goldminenbetreiber einen Rekordgewinn und eine Sonderdividende ankündigte. Nach der Vorlage von Geschäftszahlen geht es für TPG Telecom um über 6 Prozent nach oben.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 9.049,60 -0,4 +3,8 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.173,86 +0,1 +19,3 08:00 Kospi (Seoul) 6.890,87 +0,6 +63,6 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.883,24 +0,7 +1,0 10:00 Shanghai-Composite 3.903,81 0,0 -1,6 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.679,83 +0,1 +22,2 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.535,58 +0,5 -24,4 10:00 KLCI (Malaysia) 1.737,29 +0,0 +3,4 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:05 % YTD EUR/USD 1,1691 +0,1 1,1678 1,1683 -0,5 EUR/JPY 185,96 +0,1 185,72 185,06 +1,1 EUR/GBP 0,8570 +0,1 0,8565 0,8583 -1,7 USD/JPY 159,04 -0,0 159,05 158,39 +1,5 USD/KRW 1.381,50 -0,9 1.393,85 1.394,40 -4,1 USD/CNY 6,7215 -0,0 6,7225 6,7241 -3,9 USD/CNH 6,7220 -0,0 6,7242 6,7246 -3,6 USD/HKD 7,8420 -0,0 7,8431 7,8428 +0,8 AUD/USD 0,7138 +0,4 0,7111 0,7119 +7,0 NZD/USD 0,5965 +0,4 0,5943 0,5950 +3,6 BTC/USD 74.907,54 +3,1 72.656,34 69.866,38 -14,6 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Brent/ICE 93,58 -0,2 -0,20 93,78 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.540,89 +0,5 23,02 4.517,87 Silber 68,96 +1,3 0,89 68,07 Platin 1.865,13 +2,0 37,13 1.828,00 (Angaben ohne Gewähr)

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