Auf dem Zweitmarkt für Konzert- und Fußballtickets geht es längst nicht nur um überhöhte Preise und gefälschte Karten. Auch wer ein vollkommen echtes Ticket privat weiterverkaufen möchte, kann eine Abmahnung riskieren. Umgekehrt können Käufer trotz bezahlter Karte am Eingang stehen bleiben. Das Konzert ist ausverkauft, die Karten liegen längst bereit - und dann kommt etwas dazwischen. Was bei einem gebrauchten Fahrrad oder Smartphone selbstverständlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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