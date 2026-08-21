Bern (ots) -Die Clientis Gruppe präsentiert sich im ersten Halbjahr 2026 weiterhin robust, wachstumsorientiert und profitabel. Der Gruppengewinn konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich um 6,7% auf CHF 33,5 Mio. gesteigert werden, getragen von einem höheren Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft sowie einer erfreulichen Entwicklung im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Gleichzeitig setzte sich das nachhaltige Wachstum im Hypothekargeschäft und bei den Kundengeldern fort. Die Eigenkapital-basis wurde erneut gestärkt und unterstreicht die langfristige Stabilität der Gruppe."Unsere starke regionale Verankerung und das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden bilden die Grundlage unseres Erfolgs. Die Clientis Banken konnten im ersten Halbjahr 2026 erneut nachhaltig wachsen, ein erfreuliches Ergebnis erzielen und ihre finanzielle Stärke weiter ausbauen", sagt Matthias Liechti, CEO der Clientis AG, dem Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Gruppe.Wachstum bei Hypotheken und KundengeldernDie Bilanzsumme der Gruppe nahm im ersten Semester 2026 um 1,6% bzw. CHF 248 Mio. auf CHF 15,7 Mrd. zu. Die Ausleihungen an Kunden stiegen um 1,5% auf CHF 12,9 Mrd., vor allem dank dem Kerngeschäft Hypotheken, das um 1,7% auf CHF 12,4 Mrd. zulegte. Die Kundengelder nahmen ebenfalls um 2,1% bzw. CHF 226 Mio. auf CHF 11,1 Mrd. zu.Mit den Kundengeldern werden 85,7% der Kundenkredite finanziert. Dies unterstreicht die solide Refinanzierungsbasis und die starke Verankerung der Clientis Banken bei ihren Kundinnen und Kunden.Geschäftsertrag deutlich gesteigertDer Geschäftsertrag erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 um 5,1% auf CHF 106,9 Mio. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft nahm um 3,7% auf CHF 79,5 Mio. zu, während der Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 2,8% auf CHF 77,5 Mio. stieg. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg um erfreuliche 10,9% auf CHF 14,9 Mio. und spiegelt den Ausbau der Vermögensverwaltung bei den Clientis Banken wider.Geschäftsaufwand im Gleichschritt zum Geschäftsertrag führt zu Gruppengewinn klar über VorjahrDer Geschäftsaufwand erhöhte sich im ersten Semester 2026 um 5,1% auf CHF 61,5 Mio. Der Personalaufwand stieg um 4,3% auf CHF 35,2 Mio., unter anderem aufgrund desaufgebauten Personalbestands. Der Sachaufwand nahm aufgrund IT-Investitionen in ein modernes Digital Banking um 6,3% auf CHF 26,4 Mio. zu.Der höhere Geschäftsertrag kompensierte den ebenfalls gestiegenen Geschäftsaufwand vollständig. Der Geschäftserfolg verbesserte sich um 5,5% auf CHF 38,8 Mio. Nach Steuern resultierte ein Gruppengewinn von CHF 33,5 Mio., was einem Anstieg von 6,7% gegenüber dem Vorjahresergebnis entspricht.Finanzkraft der Gruppe weiter gestärktDas Eigenkapital der Gruppe wurde im ersten Halbjahr 2026 um CHF 21,6 Mio. bzw. 1,5% auf CHF 1,46 Mrd. gestärkt. Die Gesamteigenmittelquote mit 20,7% und die Leverage Ratio mit 9,0% lagen deutlich über den regulatorischen Anforderungen von 12,64% respektive 3,0%. Auch die Liquidität der Gruppe blieb auf einem hohen Niveau und übertraf die regulatorischen Anforderungen deutlich. Im zweiten Quartal 2026 lag die durchschnittliche kurzfristige Liquiditätskennzahl (LCR) bei 173,8%. Diese Kennzahlen bestätigen die starke Kapitalbasis, die hohe Liquidität und die finanzielle Stabilität der Clientis Gruppe.Stabiles Rating der Clientis Gruppe bestätigtDie Rating-Agentur Moody's bestätigte im Dezember 2025 ihre Bewertungen für die Clientis Banken: "A2" für die langfristige Schuldnerqualität, die Höchstnote "P-1" für die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie "stabil" für den Ausblick. Die hohe Eigenkapitalausstattung, ein qualitativ hochwertiges Kreditportfolio und das solide Finanzierungsprofil der Clientis Gruppe werden von Moody's unverändert positiv hervorgehoben.Investitionen in das digitale KundenerlebnisDie Clientis Banken haben im ersten Halbjahr 2026 einen Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung des digitalen Kundenerlebnisses gelegt. Im Zentrum steht die Einführung des neuen Digital Bankings, das den Kundinnen und Kunden schrittweise zur Verfügung gestellt wird. Die neue Lösung bietet ein modernes, sicheres und intuitives Nutzungserlebnis mit ausgebauter Mobile App, gleichem Login sowie neuen Funktionen wie Multi-Banking, Instant Payments und Budgetplanung. Damit stärkt Clientis die digitale Serviceplattform der Banken und unterstützt sie dabei, ihre Kundschaft noch einfacher, sicherer und zeitgemässer zu begleiten.Die technologische Basis für das Banking von morgenParallel dazu wurde die Weiterentwicklung der Serviceplattform konsequent vorangetrieben. Wichtige Meilensteine sind die breite Einführung von HypoDossier für effizientere Kreditprozesse sowie der digitale Beraterarbeitsplatz für standardisierte Kundeneröffnungen. Mit finnova.neo bereitet Clientis zudem die nächste Entwicklungsstufe der IT-Plattform vor. Im Zentrum stehen eine stärkere Modularisierung, bessere Integrationsfähigkeit und effizientere Prozesse, bei gleichzeitiger Sicherstellung eines stabilen Bankbetriebs. Damit schaffen die Clientis Banken wichtige Grundlagen, um ihre Kundinnen und Kunden auch künftig persönlich, sicher und zeitgemäss zu begleiten.Neue Kampagne "Mitten im Leben"Mit der neuen Kampagne "Mitten im Leben" entwickelt Clientis die erfolgreiche Kampagne "Setzen wir uns zusammen" gezielt weiter. Die Kampagne zeigt Alltagssituationen und emotionale Momente beim Wohnen, im Unternehmertum oder bei persönlichen Begegnungen. Sie unterstreicht die Rolle der Clientis Banken als regional verankerte Finanzpartnerinnen, die ihre Kundinnen und Kunden dort begleiten, wo sie leben, arbeiten, planen und entscheiden.AusblickDie Clientis Gruppe blickt zuversichtlich auf das zweite Halbjahr 2026. Das nachhaltige Wachstum im Kundengeschäft, die starke Kapitalausstattung und die gute Ertragslage schaffen eine stabile Basis für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung.Pressekontakt:Lars Geiser, Leiter Marketing & Kommunikation Clientis AG, lars.geiser@clientis.ch,Tel. 031 660 46 41Die Dokumentation steht am 21. August 2026 ab 7.00 Uhr unter www.clientis.ch / Mediendokumentationen bereit.Original-Content von: Clientis AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010742/100941739