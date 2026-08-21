BÖRSE AKTUELL: Bitcoin steigt auf 75.000 Dollar, Wall Street versucht, zu stabilisieren

Die US-Märkte schlossen die jüngste Handelssitzung deutlich im Minus. Steigende Anleiherrenditen belasteten die Stimmung an der Wall Street, während Investoren bezweifeln, dass die jüngsten Maßnahmen des US-Finanzministeriums dem Anleihemarkt nachhaltigen Halt geben können. Der S&P 500 verlor rund 0,9 - zusätzlich belastet durch enttäuschende Quartalszahlen und einen darauffolgenden Kursrutsch beim Handelsriesen Walmart.

Börse Aktuell: Rohstoffe, Krypto und Asien-Trends

Während die US-Aktienmärkte im heutigen Handel eine Erholung versuchen, richten sich die Blicke auf den Rohstoff- und Kryptomarkt:

Bitcoin (BTC): Setzt seinen Aufwärtstrend fort und hat die Marke von 75.000 USD durchbrochen.

Ölpreis: Nach dem Kontraktwechsel gab der Ölpreis leicht nach und notiert bei rund 91 USD pro Barrel , bleibt jedoch aufgrund geopolitischer Spannungen im Nahen Osten auf hohem Niveau.

US-Finanzpolitik: Scott Bessent signalisierte Rückkäufe von Staatsanleihen in größerem Umfang sowie Eckpunkte eines umfassenderen Finanzplans.

Konjunkturdaten im Blick: Einkaufsmanagerindizes (PMI) im Fokus

Die europäischen Indizes starten vor Handelsbeginn leicht im Plus. Der Tag steht ganz im Zeichen der vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor:...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.