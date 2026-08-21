Das US-Finanzministerium verdoppelt die Rückkäufe am langen Ende - und der Markt macht die Bewegung binnen wenigen Stunden rückgängig. Der eigentliche Gegner sitzt nicht in Washington, sondern in den Rechenzentren: Big Tech saugt den Anleihemarkt leer, zuletzt sogar in Australien. US-Finanzminister Bessent sagt das inzwischen selbst. Wie der Mechanismus funktioniert, warum das kein Quantitative Easing ist und weshalb die Schere zwischen Investitionen und Cashflow am Ende die Bewertung der Technologieaktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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