Keine KI, nichts mit Raumfahrt - und trotzdem erfolgreich an der Börse: Die Aktie des US-Getränkeriesen Coca-Cola hat im gestrigen Handel in New York mit 91,86 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Zum Vergleich: Im September lag der Kurs noch bei 65,35 Dollar. Seither legte die oft als Langweiler verschriene Aktie satte 40 Prozent zu. Bei Coca-Cola läuft es auch 2026 operativ weiterhin gut. Darüber hinaus entwickelt sich die ultrafiltrierte Milchmarke Fairlife zum echten Wachstumstreiber. Laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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