Highlights:

Die mineralogische Analyse bestätigt, dass Monazit und Bastnäsit die vorherrschenden seltenerdmetallführenden (REE) Minerale in den Zonen Trinity und Neo auf dem Projekt Rift sind.

Die Mineralverarbeitungsfließbilder für Monazit und Bastnäsit hinsichtlich einer Gewinnung aus Lagerstätten vom Karbonatittyp sind gut etabliert, womit die Risiken in Verbindung mit dem Projekt Rift deutlich gesenkt werden, da ein klarer Weg und ein klarer Ansatz für Testarbeiten besteht.

Monazit und Bastnäsit sind die vorherrschenden Wirtsminerale für REE weltweit, sowohl heute als auch in der Vergangenheit, und bilden das Rückgrat der REE-Rohstoffindustrie.

Die mineralogischen Daten werden die ersten metallurgischen Untersuchungen beeinflussen, die in Kürze in der Anlage von SGS Canada in Lakefield (ON) beginnen sollen.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, sagt dazu: "Die mineralogischen Ergebnisse liefern eine wichtige Bestätigung für das Projekt Rift und validieren die historische Literatur. Monazit und Bastnäsit sind die zwei Minerale, die den Großteil der bestehenden REE-Lieferkette der Welt untermauern. Dass wir Monazit und Bastnäsit als dominante REE-Wirte bei Rift haben, anstatt einer komplexen Vergesellschaftung weniger erforschter Phasen, ist ein starkes Signal für eine mögliche einfache metallurgische Verarbeitung dieser Lagerstätte, während wir Fortschritte in Richtung unserer ersten Mineralressourcenschätzung machen."

Vancouver, British Columbia / 20. August 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. ("Apex" oder das "Unternehmen") (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9 | Euronext Access Paris: MLAPX), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung seines strategischen, zu 100 % kontrollierten Seltenerdmetallprojekts Rift im Elk Creek Carbonatite Complex im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska gerichtet ist, freut sich, die Ergebnisse der quantitativen Röntgenbeugung (QXRD) aus den Bohrlöchern RIFT26-001A, RIFT26-002, RIFT26-003 und RIFT26-005A bekannt zu geben.

Wichtigste Beobachtungen und Schlussfolgerungen

An repräsentativen Bohrkernausschussproben aus den Bohrlöchern RIFT26-001A, RIFT26-002, RIFT26-003 und RIFT26-005A wurde mittels quantifizierter Röntgenbeugung (QXRD) eine mineralogische Charakterisierung durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die REE-Mineralisierung bei Rift vornehmlich in Monazit und Bastnäsit, den zwei REE-Mineralen, die für die deutliche Mehrheit der globalen Seltenerdoxidproduktion verantwortlich zeichnen, lagert. Die Verarbeitungsfließbilder für Monazit und Bastnäsit sind gut dokumentiert, was die technischen Risiken im Vergleich mit anderen ungewöhnlichen REE-Mineralarten reduziert.

Das globale REE-Angebot aus Karbonatit stammt in erster Linie aus Monazit und Bastnäsit. Durch die jahrzehntelange industrielle Betriebsgeschichte bei Lagerstätten wie Mountain Pass und Bayan Obo wurden die Verarbeitungsprozesse für diese beiden Minerale verfeinert, wodurch die technischen und metallurgischen Risiken reduziert werden, die gewöhnlich mit anderen weniger etablierten REE-Mineralphasen verbunden sind.

Das Unternehmen hat SGS Geochemistry mit der Durchführung einer TIMA-Analyse (TESCAN Integrated Mineral Analyzer) an ausgewählten Proben aus den Zonen Trinity und Neo beauftragt. Bei TIMA handelt es sich um eine automatisierte mineralogische Technik für die Charakterisierung einzelner Mineralkörner, die quantitative Daten zur REE-Mineralart, der Korngrößenverteilung und dem Maß der Freisetzung von den Wirtsgangmineralen bereitstellt. Die Ergebnisse des TIMA-Programms sollen zur Verbesserung unseres Verständnisses der REE-Mineralarten beitragen. Diese Informationen werden in das Design der ersten metallurgischen Untersuchungen für das Projekt Rift einfließen, die von SGS Geochemistry nach Erhalt der TIMA-Ergebnisse absolviert werden.

Das Unternehmen hält die Identifizierung einer einfachen, von zwei Mineralen dominierten REE-Vergesellschaftung für einen positiven frühen Hinweis auf eine mögliche Weiterverarbeitung, da sowohl Monazit als auch Bastnäsit in der Industrie gut erforscht sind und sich für eine Aufbereitung mittels herkömmlicher Verfahren (Schwerkraft-/magnetische/Flotationskonzentration) eignen.

Marketing-Update

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es seine Vereinbarung mit Rumble Strip Media Inc. ("Rumble") über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Sensibilisierung von Anlegern verlängert hat, um die laufenden auf Anleger ausgerichteten Outreach-Initiativen des Unternehmens zu unterstützen (die "Rumble-Vereinbarung").

Im Rahmen der Rumble-Vereinbarung wird Rumble Dienstleistungen wie digitales Marketing, Content-Erstellung, Werbungsentwicklung, Medienplanung und -kauf sowie damit verbundene Beratungsleistungen für Apex erbringen. Als Gegenleistung wird Apex insgesamt 1.000.000 C$ - zahlbar in zwei Raten von jeweils 500.000 C$ - für eine Laufzeit von drei Monaten ab dem 18. August 2026 an Rumble zahlen. Rumbles Vergütung enthält keine Wertpapiere des Unternehmens. Die von Rumble zu erbringenden Dienstleistungen stellen Investor Relations-Aktivitäten im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und der Richtlinien der Canadian Securities Exchange dar und das Unternehmen wird alle Materialien vor der Verbreitung prüfen und freigeben. Rumble und seine Geschäftsführung stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen; Rumble besitzt weder noch hat Kontrolle oder Verfügungsberechtigung über Wertpapiere des Unternehmens, soweit dem Unternehmen bekannt ist. Rumble Strip Media Inc. ist eine in Vancouver ansässige Medien- und Beratungsfirma, die sich im Besitz von Rishi Savera befindet und von ihm geführt wird. Rumble hat seinen Geschäftssitz in der #893 250-997 Seymour St, Vancouver, British Columbia, V6B 3M1 (E-Mail: info@rumblestrip.ca).

Das Unternehmen freut sich ferner mitzuteilen, dass es seine Vereinbarung mit Zimtu Capital Corp. ("Zimtu") verlängert hat, der zufolge Zimtu für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten ab dem 18. August 2026 Marketingdienstleistungen im Rahmen seines Zimtu ADVANTAGE-Programms gegen 15.000 $ pro Monat erbringen wird (die "Zimtu-Vereinbarung"). Das Programm ist darauf ausgerichtet, strategische Marketingunterstützung, die Einbindung von Investoren und Initiativen zur Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung zu bieten. Zu den Dienstleistungen gehören E-Mail-Marketing, Kampagnen zur Lead-Generierung, Blogbeiträge, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Berichte von Rockstone Research und deren Verbreitung, Video-Pressemitteilungen sowie damit verbundene Marketing- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Zimtu hat seinen Geschäftssitz in der Suite 400 - 570 Granville Street, Vancouver, BC V6C 3P1. Die an Zimtu zu zahlende Gegenleistung umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens. Zimtu hält derzeit 7.947.216 Stammaktien sowie 278.336 Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens und steht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange), da die beiden Unternehmen gemeinsame Direktoren (Herr Charland ist ein Direktor und leitender Angestellter von Zimtu und ein Direktor des Unternehmens) und leitende Angestellte (Frau Bellefleur ist CFO von Zimtu und eine Direktorin des Unternehmens) zählen. Der Abschluss der Zimtu-Vereinbarung wurde vom Board of Directors des Unternehmens in Abwesenheit von Herrn Charland und Frau Bellefleur genehmigt, die ihre Verbindung zu Zimtu offengelegt und sich der Abstimmung enthalten hatten.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die für die QXRD-Analyse ausgewählten Proben stammten aus pulverisiertem Ausschussmaterial, das bei der Standardvorbereitung von geochemischen Proben anfiel, und waren repräsentativ für Proben, für die zuvor die Ergebnisse der geochemischen Gesamtgesteins-REE-Analyse gemeldet wurden. Die mineralogische Analyse wurde von Activation Laboratories Ltd. mittels Pulver-Röntgenbeugung durchgeführt, wobei die quantitative Phasenhäufigkeit durch Rietveld-Verfeinerung bestimmt wurde.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse, überprüft und die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegenden Analysedaten zertifiziert. Herr Schmidt hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Das Unternehmen und Herr Schmidt erkennen keine Faktoren bei der Probenahme oder Kerngewinnung, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Untersuchungsdaten wesentlich beeinflussen könnten.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) (Euronext Access Paris: MLAPX)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im aussichtsreichen Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und umfasst umfangreiche Rechte an Seltenerdmetallen im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Nioblagerstätten Nordamerikas. Zwei historische Bohrlöcher innerhalb des 700 m langen Zielkorridors lieferten breite Abschnitte mit mehr als 2,00 % REO, einschließlich höhergradiger (> 3,00 % REO) Teilabschnitte. Die Bohrungen 2026 des Unternehmens bestätigen dieses Gehaltsprofil immer wieder und haben die Ausmaße der hochgradigen Mineralisierung ("Trinity Zone") um bislang ungefähr 380 m von den historischen Bohrlöchern ausgehend erweitert. Darüber hinaus haben die Bohrungen einen neuen tiefer liegenden Horizont ("Neo Zone") mit stark erhöhtem NdPr-Gehalt unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, wo die NdPr-Anteile zwischen 30 und 50 % liegen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. April 2026, 28. April 2026, 6. Mai 2026 und 15. Mai 2026, die unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden können, sowie unserer separaten Offenlegung zu den REO-Komponenten im Rahmen des Projekts Rift, die auf unserer Website unter www.apexcriticalmetals.com verfügbar ist.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine sich abzeichnende Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobtrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 27. August 2025, 12. November 2025, 31. Dezember 2025 und 30. Juni 2026, die im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (abrufbar unter http://www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF, in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ sowie in Frankreich an der Euronext Access Paris unter dem Symbol MLAPX notiert.

Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf https://x.com/Apexcritical, Facebook oder LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

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