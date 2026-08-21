Bei PayPal geht das Übernahmepoker mit Stripe und Advent in eine neue Runde, während der Kurs zugleich eine wichtige Trendlinie überwunden hat. Charttechnisch steht die Aktie nun vor der nächsten Bewährungsprobe. Neue Verhandlungsrunde mit Stripe und Advent Das Wall Street Journal berichtete Mitte August, dass PayPal erneut mit Stripe und Advent International über eine Übernahme verhandelt, nachdem der Zahlungsdienstleister ein erstes Gebot über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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