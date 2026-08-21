Ende Januar 2026 hatten wir bei Plusvisionen neue Chancen für die All for One-Aktie (511000) ausgemacht [HIER klicken]. Damals notierte der Kurs knapp über der 40-Euro-Marke. Doch die Abwärtsbewegung des Titels ging zunächst weiter, exakt bis an die 30-Euro-Linie. Erst dort war der Boden gefunden. Vor wenigen Wochen erreichte den Markt dann überraschend ein Übernahmeangebot, welches den Kurs bis in den Bereich von 68,00 Euro trieb. Neben der Tatsache, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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