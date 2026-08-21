"Lass sie deine Vision spüren, lass sie das Ziel lieben" - wie bitte? Motivation ist nicht Manipulation. Und eine Führung, die Visionen und höheren Zielen dient, ist eine, die den Menschen aus dem Blick verliert. Gute Führung ist transformationale Führung. Wer irgendwas mit Leadership lernt, der kommt an dieser Wahrheit nicht vorbei. Die Idee dahinter: Chefs und Team-Mitglieder stehen nicht einfach in einem Austausch - Leistung gegen Geld und Anerkennung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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