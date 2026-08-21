WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der angemeldeten Prostituierten und Bordelle ist weitgehend stabil. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, waren zum Jahresende 2025 in Deutschland rund 32.500 Prostituierte bei den Behörden gemeldet und 2.260 Prostitutionsgewerbe genehmigt.

Gezählt werden nur Anmeldungen und Genehmigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Seit 2017 gilt dadurch - eigentlich - eine Anmeldepflicht. Prostituierte und Gewerbe, die dies nicht tun, werden von der Statistik nicht erfasst.

Deutlich weniger als vor der Pandemie



Im Vergleich zum Vorjahresende stieg die Zahl der angemeldeten Prostituierten um 0,7 Prozent und die der genehmigten Betriebe um 0,1 Prozent. Die Zahl lag damit auch Ende 2025 deutlich niedriger als vor der Corona-Pandemie Ende 2019. Damals waren 40.400 Prostituierte angemeldet.

Nur 18 Prozent dieser Prostituierten hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Am häufigsten kamen sie aus Rumänien (35 Prozent). Die meisten waren zwischen 21 und 44 Jahre alt. Ein Viertel war 45 Jahre oder älter, drei Prozent waren 18 bis 20 Jahre alt./sat/DP/mis