Premieren-Anleihe dient Erwerb von Fondsanteilen Die Paribus Finance GmbH startet den Vertrieb ihrer ersten Unternehmensanleihe 2026/30 (ISIN: DE000A460XXX). Die bereits im März aufgelegte besicherte Schuldverschreibung bietet einen festen Kupon von 5,5 % p.a., wird halbjährlich verzinst und hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Das öffentliche Anleihe-Angebot in Deutschland und Luxemburg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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