© Foto: Dall-ESK Hynix prüft ein neues Speicherchip-Werk in Japan. Milliardeninvestitionen, Ausbaupläne und Tarifabstimmung treiben die Aktie am Freitag an.
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