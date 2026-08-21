Das Sesselrücken in den Führungsetagen hat sich in dieser Woche mit der Bestellung (ab Mai 2027) von Stefan Jauk als Nachfolger von Erwin Hameseder als Aufsichtsratschef der RLB NÖ-Wien AG und als Obmann der dazugehörigen Holding fortgesetzt. Ich finde es witzig, dass Stefan 2003 als Trainee in der RLB NÖ-Wien AG begonnen und er nächstes Jahr dann alle Fäden der Bank in der Hand hat. Coole Karriere! Die Niederösterreichische Versicherung (Stefan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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