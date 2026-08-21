Der Bitcoin hat nach einem wochenlangen Seitwärtstrend gestern erstmals seit Juni wieder die Marke von 70.000 Dollar überwunden. Inzwischen hat die Kryptowährung sogar die Schwelle von 75.000 Dollar hinter sich gelassen. Damit haben sich die Bullen eindrucksvoll zurückgemeldet. Doch war der Kursanstieg von rund 20 Prozent binnen fünf Tagen bereits alles - oder geht da noch mehr?Ein Grund für den starken Kursanstieg beim Bitcoin in den vergangenen Tagen ist auch die steigende US-Staatsverschuldung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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