CTS Eventim legte im zweiten Quartal 2026 solide Ergebnisse vor. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 13% und lag damit 4% über den Konsensschätzungen. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 6% und übertraf den Konsens um 2%, allerdings ging die Marge um 80 Basispunkte zurück. Der operative Cashflow im Q2 erlebte eine deutliche Wende und erreichte 158 Mio. EUR, bedingt durch positive Entwicklungen im Working Capital. Auf Divisionsebene erholte sich das Ticketing mit einem Umsatzwachstum von 26% im Jahresvergleich, obwohl die bereinigte EBITDA-Marge aufgrund von Investitionen im Rahmen des Operational Excellence Programms und Mixverschiebungen zurückging. Das Live Entertainment verzeichnete ein solides Wachstum, unterstützt durch eine starke Nachfrage nach Tourneen und Festivals in Europa und den USA. Das Management bekräftigte seine konservative Prognose für das Geschäftsjahr 2026 hinsichtlich Umsatz, bereinigtem EBITDA und EBIT, die auf oder leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2025 liegen soll. Nach den soliden Ergebnissen des ersten Halbjahres bestätigen wir unsere ambitionierteren Schätzungen und unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 96,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cts-eventim-ag-co-kgaa





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