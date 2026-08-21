Fielmann hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt und verweist auf anhaltende Konsumschwäche in Deutschland, die etwa 60% des Gruppenumsatzes ausmacht. Das Management erwartet nun einen Umsatz von 2,50 bis 2,55 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 560 bis 580 Millionen Euro. Unserer Ansicht nach formalisiert diese Ankündigung die Warnsignale, die im ersten Halbjahr offensichtlich waren, und bestätigt, dass ein auf eine späte Erholung ausgerichtetes Szenario zu optimistisch war. Während die Umsatzsenkung moderat ist und unseren früheren Schätzungen entspricht, zwingt uns die Anpassung der Erträge dazu, unsere EBITDA-Prognose zu reduzieren. Dennoch bleibt die langfristige Investmentthese, die durch internationale Expansion und demografische Entwicklungen getragen wird, intakt. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung, senken jedoch unser Kursziel auf 64,00 Euro (von zuvor 68,00 Euro). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fielmann-group-ag
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