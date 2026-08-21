DJ Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s)

Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc (MSEX) Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s) 21-Aug-2026 / 09:07 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc DEALING DATE: 20-Aug-2026 NAV PER SHARE: GBP: 292.9049 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 86184 CODE: MSEX ISIN: FR0012399XXX =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: FR0012399XXX Category Code: NAV TIDM: MSEX LEI Code: 969500E6V09ZKCLMR398 Sequence No.: 440636 EQS News ID: 2386788 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

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August 21, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)