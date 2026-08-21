BERLIN (dpa-AFX) - Beim Füllen der deutschen Gasspeicher läuft die Zeit davon. Das Ziel, bis Anfang November einen Füllstand von 70 bis 80 Prozent zu erreichen, wird nach Einschätzung der Energiewirtschaft zunehmend schwer erreichbar. "80 Prozent ist eine absolut hohe Zahl, wenn wir heute bei 50 Prozent sind. Das ist irgendwann physikalisch nicht mehr möglich", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), im Deutschlandfunk.

Die Gasspeicher-Füllstandvorgabe sei zwar auf 70 Prozent abgesenkt worden. Dennoch sei auch das eine enorme Herausforderung. Das Ziel sei zwar noch erreichbar - "aber es wird immer enger", führte Andreae aus.

Als einen Grund für die schleppende Befüllung sieht Andreae einen gestörten Marktmechanismus. Normalerweise kauften Händler Gas im Sommer günstig ein und speicherten es für den teureren Winter ein. "Im Moment funktioniert dieser Mechanismus aber nicht, weil wir insbesondere durch den Krieg im Iran, eine Preisentwicklung sehen, die diesen sogenannten Sommer-Winter-Spread nicht ermöglicht", erklärte Andreae. "Es wäre unwirtschaftlich im Moment, Gas vorzuhalten, einzuspeichern." Kein Unternehmen könne dauerhaft mit Verlust einkaufen.

Situation mit Gaskrise 2022 nicht vergleichbar



Trotz der angespannten Lage warnte die BDEW-Chefin vor Vergleichen mit der Gaskrise des Jahres 2022. Die Situation heute sei "weder bei der Mengenverfügbarkeit noch bei der Preisentwicklung" vergleichbar. Mit dem Aufbau der Flüssigerdgas-Terminals sei eine zweite Versorgungssäule entstanden, die damals noch nicht existiert habe.

Die Gasversorgungskrise verschärfte sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. Russland hatte Deutschland bis dahin mit großen Mengen Erdgas versorgt. Deutschland hatte zu diesem Zeitpunkt kein eigenes Flüssigerdgas-Terminal und war damit weitgehend auf Pipelinegas angewiesen. "Das heißt, die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren hinkt an dieser Stelle", meinte Andreae.

Außerdem verwies Andreae darauf, dass bestelltes Gas geliefert werde und Haushaltskunden vertraglich abgesichert seien. Sie warnte ausdrücklich vor "einer zu schnellen Panikmache".

Andreae rät von Ankäufen durch Bundesregierung ab



Als falschen Weg bezeichnete Andreae staatliche Gaskäufe, wie sie die Bundesregierung 2022 vorgenommen hatte. Der Staat habe sich als Einkäufer betätigt und damit die Preise automatisch in die Höhe getrieben, sagte sie. Stattdessen plädiert die BDEW-Chefin dafür, Einspeicherung über Entlastungen bei Steuern, Abgaben und Umlagen wirtschaftlich attraktiver zu machen. Ziel müsse es sein, dass Gas möglichst lange in den Speichern bleibe und der laufende Bedarf vorrangig unter anderem über Flüssigerdgas-Terminals gedeckt werde./jce/DP/jha