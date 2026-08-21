Linz (www.anleihencheck.de) - Der ungarische Forint (HUF) hat seit dem Erdrutschsieg von Péter Magyar gegenüber dem Euro rund 10% aufgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese Entwicklung beruhe vordergründig auf der Hoffnung, dass sich Ungarn der Europäischen Union beziehungsweise Brüssel wieder annähere und dadurch Fördermittel in Milliardenhöhe in die ungarische Wirtschaft fließen würden. Zum Teil sei dies bereits geschehen. Auch das Antikorruptionsprogramm wirke sich positiv auf die Vertrauensbildung aus. Insgesamt stehe die Erwartung eines Abbaus des Machtapparats rund um den ehemaligen Premierminister Viktor Orbán im Fokus. Dennoch sollten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht aus dem Blick geraten. Ungarn weise - gemessen an Inflation und Leitzins - weiterhin einen deutlich positiven Realzins auf. Die Inflation habe zuletzt bei 1,2% gegenüber dem Vorjahr gelegen, während der Leitzins bei 5,75% liege. Ungarn sei als Energieimporteur von den Spannungen im Nahen Osten und den daraus resultierenden Risiken an den Rohstoffmärkten unmittelbar betroffen. ...

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