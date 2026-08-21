Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Tagen stand an den Finanzmärkten der Renditeanstieg im Fokus, so die Analysten der Helaba.Bundesanleihen mit längeren Laufzeiten hätten Mehrjahreshochs erreicht, und auch in den USA seien die Renditen vor allem bei langlaufenden Staatsanleihen deutlich gestiegen. Das US-Finanzministerium habe darauf reagiert und angekündigt, die Rückkäufe langfristiger Staatsanleihen von derzeit 2 Mrd. US-Dollar mindestens zu verdoppeln. In der Folge hätten die US-Renditen zeitweise wieder nachgegeben. Gleichzeitig sei der US-Dollar aufgrund des nachlassenden Renditevorteils unter Druck geraten, sodass der Euro wichtige Widerstände habe überwinden können. Die anfänglichen Marktreaktionen auf die Rückkaufpläne des US-Finanzministeriums würden angesichts des vergleichsweise geringen Volumens überraschen. Zudem würden sich weder Inflationssorgen noch Befürchtungen einer ausufernden Staatsverschuldung durch diese Maßnahme eindämmen lassen. Vor diesem Hintergrund wundere es nicht, dass die Renditen gestern wieder gestiegen seien. ...

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