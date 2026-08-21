Germering bei München (ots) -DeutschlandGPT veröffentlicht den Anbietervergleich KI-Plattformen 2026. Zwölf marktführende KI-Plattformen für Unternehmen wurden entlang von 34 Kriterien in sechs Kategorien geprüft, von der Datensouveränität über Features und Preismodelle bis zur Unterstützung beim Rollout. Der Report umfasst 110 Seiten und steht kostenlos zur Verfügung. Er richtet sich an Unternehmen im DACH-Raum, die derzeit eine KI-Plattform auswählen oder eine bestehende Entscheidung überprüfen.Anlass ist die Intransparenz im Markt. Wo die Internetsuche einer Plattform ausgeführt wird, welche Unterauftragnehmer an der Verarbeitung beteiligt sind, in welchem Land diese sitzen und was passiert, wenn das Modellkontingent mitten im Monat aufgebraucht ist - auf keine dieser Fragen gibt eine Produktseite eine Antwort. Ein Teil der Angaben ist formal öffentlich, steht aber nicht im Marketingmaterial, sondern in der Unterauftragnehmerliste und in den Nutzungsbedingungen - wer sie finden will, muss wissen, wonach er sucht. Was beim Erreichen eines Kontingents passiert, zeigt sich dagegen erst im eigenen Test: Abbruch, Rückfall auf ein günstigeres Modell oder Weiterberechnung nach Verbrauch. In einer laufenden Beschaffung hat dafür selten jemand Zeit, und so fällt der Unterschied zwischen zwei Anbietern häufig erst auf, wenn die Plattform bereits ausgerollt ist."Im Vertrieb hören wir häufig, dass Kunden nicht sagen können, wie ihr aktueller KI-Plattformanbieter arbeitet und wo ihre Daten verarbeitet werden. Wir weisen sie dann darauf hin, den Auftragsverarbeitungsvertrag zu lesen - dort steht mit der Unterauftragnehmerliste und den technischen und organisatorischen Maßnahmen das, was bei der Beschaffung einer KI-Plattform am schwersten wiegt", sagt Fabian Pfaff, Geschäftsführer von DeutschlandGPT.Drei Befunde aus dem Vergleich- Europäisch heißt nicht souverän: Drei der bewerteten europäischen Anbieter erfüllen das Kriterium "Datenverarbeitung in der EU" nicht - betroffen sind je nach Anbieter die Internetsuche, die Nutzerverwaltung oder das Hosting. Die Herkunft eines Anbieters ist damit ein Indiz, kein Nachweis.- Microsoft Copilot schneidet beim Datenschutz besser ab als erwartet: In der Kategorie Datensouveränität erreicht Copilot denselben Wert wie zwei europäische Anbieter und ist der einzige internationale Anbieter im Feld mit einer Zusage für Berufsgeheimnisträger. Das US-CLOUD-Act-Risiko bleibt davon unberührt und ist im Report separat ausgewiesen.- Europäische und internationale Anbieter setzen unterschiedliche Schwerpunkte: Die europäischen Anbieter investieren in Datenschutz, Anpassbarkeit und Begleitung - White-Labeling, persönlicher Ansprechpartner, Schulungen und Unterstützung beim Rollout sind bei ihnen weitgehend Standard, beim Datenschutz erreichen sie im Mittel 81 Prozent gegenüber 50 Prozent international. Die internationalen Anbieter arbeiten umgekehrt an der Breite - KI auf allen Endgeräten und für möglichst viele Anwendungsfälle: In der Kategorie Plattformen und Apps stehen 38,5 Prozent im europäischen Mittel gegen 85,4 Prozent international.Ergebnis und MethodeDeutschlandGPT ist selbst einer der zwölf bewerteten Anbieter. Im Ergebnis verbindet die eigene Plattform beides: Datenschutz und Souveränität auf dem Niveau der europäischen Anbieter und einen Funktionsumfang, wie ihn sonst die internationalen Anbieter bieten. Zwischen beidem muss ein Unternehmen sich damit nicht entscheiden.Bewertet wurde auf Basis eigener Testzugänge, der Herstellerdokumentation und der Vertragsunterlagen der Anbieter. Zu jeder der 408 Bewertungen steht im Report, nach welcher Regel sie zustande kam und woraus sie belegt ist. Auch die Gewichtung der sechs Kategorien ist offengelegt, sodass sich das Ergebnis mit eigenen Prioritäten nachrechnen lässt. Die 34 Kriterien stammen aus über 500 realen Anschaffungsprozessen für KI-Plattformen in Unternehmen. Recherchestand ist der 13. August 2026.Der vollständige Anbietervergleich KI-Plattformen 2026 steht unter www.deutschlandgpt.de kostenlos zum Download bereit.Über DeutschlandGPTDeutschlandGPT ist der erste deutsche KI-Anbieter, der Anwendungen für den gesamten Büroarbeitsplatz entwickelt hat. Die Plattform umfasst neben Desktop- und Mobile-Anwendungen sowie Office-Integrationen auch eine Workflow-Automation-Plattform, eine sichere API-Schnittstelle, Chatbot-Widgets für die Website und eine Lernplattform für die KI-Adoption in Unternehmen. Damit werden alle KI-Bedarfe abgedeckt, die Organisationen in Deutschland haben, welche KI strukturiert an mehrere Mitarbeiter ausrollen wollen. Als familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Germering bei München legt DeutschlandGPT besonderen Wert auf Datensouveränität und Unabhängigkeit von einzelnen amerikanischen Anbietern.Pressekontakt:Maximilian von Bomhardmaximilian.vonbomhard@deutschlandgpt.deOriginal-Content von: DeutschlandGPT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183022/6337410