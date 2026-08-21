Wer Nachwuchs gewinnen will, muss mehr bieten als einen reinen Ausbildungsplatz. Gerade Versicherer können dabei offenbar punkten: Bei Vergütung und Image schneiden sie gut ab. Das zeigt sich auch im aktuellen Ranking der besten Ausbildungsbetriebe von ServiceValue und WELT. Für Unternehmen ist die Ausbildung von Nachwuchskräften eine strategische Frage. Neben der Vergütung gewinnen dabei Image und Attraktivität als Ausbildungsbetrieb an Bedeutung. Versicherern gelingt es offenbar, an beiden Stellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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