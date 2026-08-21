Die Hannoversche Leben entwickelt ihre Berufsunfähigkeitsversicherung weiter. Eine jährlich wachsende Nachversicherungsgrenze, mehr Flexibilität bei der Beitragsdynamik und eine längere Leistung bei Arbeitsunfähigkeit sollen die Absicherung an veränderte Lebenssituationen anpassen. Die Hannoversche Lebensversicherung hat ihre selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) zum diesjährigen Tarif-Update erweitert. Im Mittelpunkt stehen eine jährlich steigende Nachversicherungsgrenze, mehr Flexibilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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