Im italienischen Bankensektor wird es nicht langweilig, dafür könnten Anleger den Überblick verlieren. Denn seit Jahren läuft das Übernahme-Karussell rund. Das gilt auch für die Banca Monte dei Paschi (MPS), die vor rund zwei Monaten ein Angebot von der Intesa Sanpaolo bekommen hatte. Doch die MPS wehrt sich und will ihrerseits zwei Rivalen übernehmen.Die Intesa Sanpaolo will die MPS für etwas mehr als 30 Milliarden Euro, hauptsächlich durch einen Aktientausch, übernehmen. Damit möchte man sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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