Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 21.08.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.536 Punkten. Am Morgen hat der Index versucht sich zu erholen, kam aber nicht sehr weit. Es ging im Zuge der Bewegung knapp über die 29.600 Punkte-Marke. Es stellten sich bereits hier Gewinnmitnahmen ein. Der Nasdaq setzte bis an die 29.390 Punkte zurück, konnte am Mittag eine kleine Gegenbewegung abbilden, die aber keine Substanz hatte. Es ging im weiteren Handelsverlauf bis zum Nachmittag abwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag konnte sich der nur stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Zum Handelsschluss hin bröckelten die Notierungen weiter ab.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Entscheidende Marke bei 29.162/144 Punkten: Der Nasdaq 100 steht direkt an der wichtigen SMA200 im 4-Stunden-Chart und dem gestrigen Tagestief. Ein Bruch dieser Zone droht weitere Abgaben bis 28.740/25 Punkte auszulösen.

Der Nasdaq 100 steht direkt an der wichtigen SMA200 im 4-Stunden-Chart und dem gestrigen Tagestief. Ein Bruch dieser Zone droht weitere Abgaben bis 28.740/25 Punkte auszulösen. Kurzfristiges Chartbild bleibt bärisch: Solange der Index im Stundentimeframe unter der SMA20 (29.281 Punkte) notiert, dominieren die Abwärtsrisiken. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 (29.419 Punkte) bringt eine Aufhellung.

Solange der Index im Stundentimeframe unter der SMA20 (29.281 Punkte) notiert, dominieren die Abwärtsrisiken. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 (29.419 Punkte) bringt eine Aufhellung. Leichter Bullen-Vorteil für den Tagesverlauf (55 %): Trotz des Drucks im Frühhandel wird für den heutigen Handelsverlauf ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Markt mit Erholungspotenzial Richtung 29.417 bis 29.630 Punkte erwartet.

Der Nasdaq 100 aktuell notiert am Morgen bei 29.297 Punkten - das sind 239 Punkte weniger als am Vorwerktag. Nach Fehlversuchen an den oberen Durchschnitten bleibt die Nasdaq 100 Prognose kurzfristig angespannt, während der Index knapp oberhalb wichtiger Unterstützungsmarken konsolidiert.

Rückblick - Aktuelle Marktlage

Am gestrigen Handelstag startete der Index bei 29.536 Punkten und unternahm Erholungsversuche knapp über die 29.600-Punkte-Marke. Dort setzten rasch Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs bis auf 29.390 Punkte drückten. Weder die Gegenbewegung am Mittag noch der US-Handelsstart brachten nachhaltige Impulse; zum Handelsschluss bröckelten die Kurse weiter ab.

Handelsdaten im Überblick

Parameter 20.08. (Ist) 19.08. (Ist) Range 20.08. Erwartet Tageshoch (TH) 29.616 29.688 29.724 Tagestief (TT) 29.144 29.309 29.256 Tagesschluss 29.235 29.451 - Tagesrange 472 Punkte 379 Punkte -

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