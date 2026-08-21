CHART des Tages: Bitcoin durchbricht die 75.000-Dollar-Marke und testet zum ersten Mal seit Januar den 300-EMA (21.08.2026)

In unserer heutigen Bitcoin Prognose verzeichnet die führende Kryptowährung einen kräftigen Kursanstieg von fast 4 - Im aktuellen Chart des Tages nähert sich Bitcoin damit erstmals seit Beginn des Jahres wieder dem exponentiellen 300-Tage-Durchschnitt (EMA300).

- Bitcoin: ISIN XC000A2YYXXX - WKN: A2YY63 - Ticker Bitcoin

Die jüngste Erholung am Kryptomarkt basiert auf zwei zentralen Pfeilern: dem wachsenden politischen Druck aus dem Weißen Haus zur Verabschiedung eines offiziellen Regulierungsrahmens sowie signifikanten Kapitalabflüssen aus dem US-Dollar aufgrund von Sorgen über die US-Staatsfinanzen.

Was treibt den Bitcoin-Kurs heute an?

Regulatorischer Rückenwind: US-Präsident Donald Trump fordert vom Kongress eine rasche Verabschiedung des Clarity Act, um einen klaren Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte zu schaffen. Die Gespräche des Weißen Hauses mit Führungskräften der Krypto-Branche verleihen dem Markt neuen Optimismus.

Makro-Umfeld - Debasement Trade: Die anhaltende Schwäche des US-Dollars und sinkende Renditen - ausgelöst durch beschleunigte Anleiherückkäufe des US-Finanzministeriums - sorgen für frische Liquidität. Dies stärkt den sogenannten "Debasement Trade" als Schutz vor dem wachsenden US-Haushaltsdefizit.

Short Squeeze - Technischer Ausbruch: Der abrupte Anstieg löste eine Kettenreaktion aus: Binnen weniger Stunden wurden Short-Positionen im Wert von knapp 1 Milliarde US-Dollar liquidiert. Diese Eindeckungskäufe katapultierten Bitcoin über die wichtigen 100- und 200-Tage-Linien (EMA100/EMA200) und durchbrachen den Schlüsselwiderstand um 75.000 USD....

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