DAX Prognose für Freitag, 21.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.115 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tageshoch wurde gestern erneut, wie am Tag zuvor auch, bereits vorbörslich formatiert. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch und mit Momentum abwärts. Der Index konnte sich stabilisieren und moderat erholen, gab diese Gewinne aber am Nachmittag im Rahmen einer weiteren Schwäche wieder ab. Es wurde gestern erneut ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen, der vierte in dieser Woche. Nachbörslich ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.972 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Kurzfristiger Abwärtstrend setzt sich fort: Der DAX verzeichnete gestern den vierten Tagesverlust der Woche (Xetra-Schluss bei 25.972 Punkten). Höchststände wurden erneut nur vorbörslich erreicht, gefolgt von Verkaufsdruck zum Handelsstart.

Der DAX verzeichnete gestern den vierten Tagesverlust der Woche (Xetra-Schluss bei 25.972 Punkten). Höchststände wurden erneut nur vorbörslich erreicht, gefolgt von Verkaufsdruck zum Handelsstart. Wichtige Chartmarken im Fokus: Im Stundenchart entscheidet die Markenzone um die SMA20 (25.997 Punkte) und SMA50 (26.059 Punkte) über eine Erholung. Bleibt der Index darunter, drohen weitere Abgaben in Richtung 25.735 Punkte .

Im Stundenchart entscheidet die Markenzone um die und über eine Erholung. Bleibt der Index darunter, drohen weitere Abgaben in Richtung . Leichte Bullen-Tendenz im Tages-Setup (55% Chance): Für den heutigen Handel wird ein leicht seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet. Ein stabiler Halt über der Startmarke von 26.011 Punkten ist die Voraussetzung für Anläufe in Richtung der Widerstände ab 26.044-26.117 Punkten.

Der deutsche Leitindex startete gestern Morgen bei 26.115 Punkten in den vorbörslichen Handel. Das Tageshoch wurde - wie am Vortag - bereits vorbörslich markiert. Mit Beginn des Xetra-Handels gab der Index dynamisch und unter Momentum nach. Trotz einer moderaten Zwischenerholung überwog am Nachmittag erneut die Schwäche, was zum vierten Xetra-Tagesverlust in dieser Woche führte. Nachbörslich bewegte sich der Markt seitwärts und ging bei 25.972 Punkten aus dem Handel.

DAX Aktuell: Die Gewinner und Verlierer

Zum Xetra-Schluss (20.08.2026) standen 19 Gewinnern insgesamt 21 Verlierer gegenüber:

Top-Performer: Qiagen (+2,63 - Symrise (+2,07 - Heidelberg Materials (+2,04 %)

Qiagen (+2,63 - Symrise (+2,07 - Heidelberg Materials (+2,04 %) Flop-Performer: adidas (-2,78 - Rheinmetall (-1,85 - Airbus (-1,65 %)...

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