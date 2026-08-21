Remagen (ots) -Der diesjährige Rechtskommunikationsgipfel (https://rechtskommunikationsgipfel.de/) (RKG) findet am 10. November 2026 im Lufthansa Hangar One in Frankfurt am Main statt (Airportring, Gebäude 367, 60549 Frankfurt am Main). Gastgeber ist die Lufthansa Group (https://www.lufthansagroup.com/de/home.html). Veranstaltet wird der jährliche Fachkongress von Consilium Rechtskommunikation (https://consilium-rechtskommunikation.de/). Das prmagazin ist seit der Premiere im Jahr 2017 als exklusiver Veranstaltungspartner dabei. Los geht's mit einem Get-Together am Vorabend.Der Rechtskommunikationsgipfel ist die größte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland. Bei dem eintägigen Event tauschen sich Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Organisationen und Kanzleien, Juristen, Wirtschafts- und Fachjournalisten sowie Berater über die neuesten Trends in der Litigation-PR, Krisenkommunikation und -prophylaxe aus und diskutieren aktuelle Fälle.Zu den Referenten zählen in diesem Jahr prominente Persönlichkeiten wie der FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki, BKA-Vizepräsidentin Martina Link, Generalleutnant Kai Ronald Rohrschneider und der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, Ulrich Wessels (Detailprogramm s. u.). Andreas Bartels, Kommunikationschef der Lufthansa Group, gibt Einblicke in die Kommunikation in der globalen Luftfahrt. Beim Get-Together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Bühnengesprächen gibt es Gelegenheit zum Netzwerken.Der RKG findet bereits zum neunten Mal statt. 2017 gastierte das Event in Berlin (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rechtskommunikationsgipfel-2017-in-berlin.html) (Gastgeber: Deutsche Bahn), 2018 in Frankfurt am Main (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rechtskommunikationsgipfel-2018-in-frankfurt.html) (Commerzbank), 2019 in München (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rechts-kommunikations-gipfel-2019-in-muenchen.html) (Munich Re), 2021 - nach einer coronabedingten Zwangspause - wieder in Berlin (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rechtskommunikationsgipfel-2021-in-berlin.html) (Deutsche Post DHL Group), 2022 in Frankfurt am Main (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rechts-kommunikations-gipfel-2022-in-frankfurt.html) (Commerzbank), 2023 in München (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rueckblicke/rkg-2023-in-muenchen) (Munich Re), 2024 in Berlin (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rueckblicke/rkg-2024-in-berlin) (Commerzbank) und 2025 erneut in Berlin (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rueckblicke/rkg-2025-in-berlin) (Commerzbank).prmagazin-Abonnenten erhalten zehn Prozent Rabatt auf die Teilnahmegebühr.>> Mehr Informationen (https://rechtskommunikationsgipfel.de/gipfel2026)>> Direkt zur Anmeldung (https://rechtskommunikationsgipfel.de/anmeldung)+++Das Programm:Montag, 9. November 202619:00 Uhr: Get-Together bei Drinks und FingerfoodRKG-Vorabendimpuls: "Freiheit, Streit und staatliche Zurückhaltung - Liberale Positionen zur Meinungsfreiheit, parlamentarischen Kultur und öffentlichen Kommunikation im digitalen Zeitalter" (Wolfgang Kubicki, Bundesvorsitzender der FDP)+++Dienstag, 10. November 202608:15 Uhr: Anmeldung mit Kaffee-Empfang09:15 Uhr: Begrüßung (Martin Wohlrabe, Geschäftsführer Consilium Rechtskommunikation | Andreas Bartels, Senior Vice President & Head of Corporate Communications Lufthansa Group)09:30 Uhr: "Öffentliche Erwartung, Wirtschaftlichkeit und Reputation: Kommunikation in der globalen Luftfahrt" (Andreas Bartels, Senior Vice President & Head of Corporate Communications Lufthansa Group)10:00 Uhr: "Polizeiarbeit und politische Öffentlichkeit - Strategien polizeilicher Kommunikation" (Martina Link, Vizepräsidentin des Bundeskriminalamts)10:45 Uhr: Kaffeepause11:15 Uhr: "Zwischen Gerichtssaal und öffentlichem Urteil: Beobachtungen aus dem Hamburger Block-Verfahren" (Dr. David Rieks, Partner bei YPOG | Christopher Piltz, Redakteur beim SPIEGEL - im Gespräch mit Silvia Ates, LL.M., Consilium)12:00 Uhr: "Wer erklärt den Rechtsstaat? Recht zwischen System und Signal" (Dr. Ulrich Wessels, Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer)12:30 Uhr: Mittagessen13:30 Uhr: "Sechs Jahre Aufarbeitung - der lange Weg zurück zur Normalität" (Heiner Seidel, Lead PR Litigation & Special Situations bei EY | Ingo Hatzmann, LL.M., Partner und General Counsel Germany bei EY - im Gespräch mit Martin Wohlrabe, Consilium)14:00 Uhr: "Lawfare & Storytelling: Der (Miss)Brauch von Rechtsstreitigkeiten als PR-Instrument" (Anahita Thoms, LL.M., Country Managing Partnerin bei Baker McKenzie | Prof. Jörg Risse, Rechtsanwalt und Schiedsrichter)14:30 Uhr: Kaffeepause15:00 Uhr: "Mobilmachung denken - militärischer Bedarf und rechtlicher Rahmen für gesamtstaatliches Handeln" (Kai Ronald Rohrschneider, Generalleutnant des Heeres der Bundeswehr)15:45 Uhr: "Deutschland, wir müssen reden: Was das Zeitalter des Populismus für die Kommunikation bedeutet" (Dr. Hendrik Wieduwilt, Autor und Moderator)16:15 Uhr: Ende der Veranstaltung>> Mehr Informationen (https://rechtskommunikationsgipfel.de/gipfel2026)>> Direkt zur Anmeldung (https://rechtskommunikationsgipfel.de/anmeldung)Pressekontakt:Christina UllrichVerantwortliche RedakteurinprmagazinTel.: +49 22 28 93 11 23E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comMartin WohlrabeGeschäftsführerConsilium Rechtskommunikation GmbHTel.: +49 30 20 91 29 7 0E-Mail: wohlrabe@consilium.mediaOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53039/6337478