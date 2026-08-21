Nach unserer ersten Kommentierung zum zweiten Quartal hat der Earnings Call von SBO unsere Zuversicht in die sich abzeichnende Erholung gestärkt. Das Management hob die positive Auftragsdynamik hervor, die sich bis in das frühe dritte Quartal zog, konstruktive Kundengespräche für 2027 sowie eine verbesserte Konversion im Bereich Precision Technology. Die Sparte Energy Equipment bleibt durch Störungen im Nahen Osten eingeschränkt, mit Verschiebungen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich im ersten Halbjahr, wobei die zugrunde liegende Nachfrage intakt bleibt, und sich der Produktmix sukzessive verbessern dürfte. Auch die Diversifizierung gewinnt an Fahrt, wobei der Anteil der Aufträge im Bereich Non-Oil & Gas sich der 10%-Marke nähert und die Additive Fertigung weiter in die Serienproduktion vordringt, während die Kapazitäten weiter ausgebaut werden. Wir belassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 38,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sbo-ag
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