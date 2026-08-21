HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Toniebox 2 komme gut an und das habe für eine Umsatzüberraschung gesorgt, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Er wies vor allem auf den starken US-Absatz hin./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 15:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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