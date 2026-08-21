Durch ein neues Plug-in für ChatGPT kann der KI-Bot jetzt für dich Nachrichten in Apples Chat-Dienst iMessage verschicken oder bearbeiten. Das klingt praktisch, ist aus Datenschutzgründen aber problematisch. OpenAI hat ein neues Plug-in für iMessage vorgestellt. Damit kannst du jetzt mit der Hilfe von ChatGPT Nachrichten in Apples Kurznachrichtendienst schneller und einfacher beantworten, so das Versprechen. Dies gab OpenAI in einer kurzen Botschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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