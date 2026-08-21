Ein kurzer Anruf der vermeintlichen Hausbank kann der Beginn davon sein, dass euer Smartphone in ein Werkzeug für Kriminelle verwandelt wird. Eine neue Masche hebelt bisherige Sicherheitsvorkehrungen aus. Das Cybersicherheitsunternehmen Group-IB aus Singapur hat eine neue und äußerst effektive Angriffsmethode auf Android-Geräte identifiziert. In einem ausführlich dokumentierten Fall dauerte es lediglich 13 Minuten, bis Kriminelle über zwei verschiedene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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