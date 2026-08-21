Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Alphabet emittiert eine Unternehmensanleihe (ISIN US02079KCXXX/ WKN A4EZC1) im Emissionsvolumen von 3,5 Mrd. USD, so die Börse Stuttgart.Für Euro-Anleger bestehe somit ein USD-Wechselkursrisiko. Investoren würden einen jährlichen Kupon von 4,875% erhalten, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die nächste Zinszahlung werde am 15.02.2027 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 15.08.2031 terminiert. Auf Basis des aktuellen Kurses von 99,78 liege die Rendite bei 4,9018%. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Moody's bekomme die Anleihe das Rating Aa2. (Bonds weekly Ausgabe vom 20.08.2026) (21.08.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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