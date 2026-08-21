IMAX hat den Kinobesuch zum Premium-Event gemacht und an der Börse hat sich die IMAX-Aktie zu einem echten Hit entwickelt. Am Donnerstag hat der Kurs bei 54,50 Dollar eine neue Rekordmarke aufgestellt. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Januar 2022 summiert sich das Plus damit auf 170 Prozent. Ist die Rally damit ausgereizt?Der aktuelle Kassenschlager heißt "The Odyssey". Der von Christopher Nolan und Universal Pictures produzierte Action-Epos hat IMAX seit dem Kinostart am 17. Juli bereits über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär