208 Millionen aktive Kunden, Milliarden an freiem Cashflow und ein Geschäft, das immer schneller wächst: Dieser Konzern hat sich längst weit über sein ursprüngliches Angebot hinaus entwickelt. Nun kommt ein neuer Baustein hinzu, der das Modell grundlegend verändern könnte - und Anleger aufhorchen lassen sollte.Das operative Fundament ist stark. Die Buchungen wachsen kräftig, die Kundenbasis legt weiter zu und eine milliardenschwere Übernahme soll das internationale Liefergeschäft massiv ausbauen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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