Kommentar: Das Depot 2030 kauft seine Bitcoin-Position zurück. Auch der "Magier de Märkte" Peter Brandt sieht eine Chance. Und nun werden auch Krypto-Aktien interessant.Der Sommer 2026 ist geprägt von Richtungswechseln. Nun sind plötzlich auch Gold und Bitcoin zurück. Fundamental betrachtet sind die "sicheren Häfen" interessant geworden, da die Kosten für Schulden steigen. So ist die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen auf fünf Prozent gestiegen - das erste Mal seit 20 Jahren. Dr. Jonas Groß war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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