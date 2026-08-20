Le 20 août/August 2026
The common shares of Krait Critical Minerals Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
Krait Critical Minerals Corp. is a junior mineral exploration company focused on the acquisition and exploration of mineral properties in North America. The company's principal property, the Spider Lake Property, is an early-stage exploration project located in Ontario, Canada.
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Les actions ordinaires de Krait Critical Minerals Corp. ont été approuvées pour la cotation à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de cotation.
Krait Critical Minerals Corp. est une petite société d'exploration minière axée sur l'acquisition et l'exploration de propriétés minérales en Amérique du Nord. La principale propriété de l'entreprise, la propriété Spider Lake, est un projet d'exploration à un stade précoce situé en Ontario, au Canada.
Issuer/Émetteur: Krait Critical Minerals Corp.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): KRIT
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 12 010 496
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 5 000 000
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 50078A 10 9
ISIN: CA 50078A 10 9 3
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 24 août/August 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 avril/April
Transfer Agent/Agent des transferts: Marrelli Trust Company Limited
The Exchange is accepting Market Maker applications for KRIT. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of Krait Critical Minerals Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
Krait Critical Minerals Corp. is a junior mineral exploration company focused on the acquisition and exploration of mineral properties in North America. The company's principal property, the Spider Lake Property, is an early-stage exploration project located in Ontario, Canada.
__________________________
Les actions ordinaires de Krait Critical Minerals Corp. ont été approuvées pour la cotation à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de cotation.
Krait Critical Minerals Corp. est une petite société d'exploration minière axée sur l'acquisition et l'exploration de propriétés minérales en Amérique du Nord. La principale propriété de l'entreprise, la propriété Spider Lake, est un projet d'exploration à un stade précoce situé en Ontario, au Canada.
Issuer/Émetteur: Krait Critical Minerals Corp.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): KRIT
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 12 010 496
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 5 000 000
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 50078A 10 9
ISIN: CA 50078A 10 9 3
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 24 août/August 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 avril/April
Transfer Agent/Agent des transferts: Marrelli Trust Company Limited
The Exchange is accepting Market Maker applications for KRIT. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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