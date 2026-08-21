Beim Ölpreis hat die Rally vorerst eine Pause eingelegt. Brent-Rohöl aus der Nordsee wurde heute mit 93,22 US$ pro Barrel gehandelt, das sind rund 0,5 Prozent weniger als am Vortag. Nach den deutlichen Gewinnen vom Donnerstag eine verständliche Atempause. Fünf Prozent in einer Woche Wer sich den Wochenchart ansieht, erkennt aber schnell, wie stark die Bewegung insgesamt war. Seit Montag hat sich Brent um mehr als fünf Prozent verteuert. Treiber ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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