Fielmann hat heute eine Prognosesenkung bekanntgegeben, die den Markt kalt erwischt hat. Die Aktie des Optikerkonzerns brach kurz nach Handelsbeginn auf 39,39 € ein, ein Niveau, das zuletzt im Frühjahr 2023 zu sehen war. Als SDax-Schlusslicht notierte das Papier zuletzt mit rund 6 Prozent im Minus bei 39,25 €. Konsumflaute zwingt Fielmann zur Kurskorrektur Der Grund ist schnell erklärt. Die anhaltend schwache Konsumstimmung in Deutschland, dem wichtigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de