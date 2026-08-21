Vom Augusttief hat XRP inzwischen rund +37% zugelegt und damit das in meiner vorherigen Analyse skizzierte Erholungsszenario nahezu mustergültig abgearbeitet. Damals standen nach der Verteidigung von rund 1,02 US$ zunächst 1,27 und anschließend 1,32 US$ als Ziele im Fokus. Mit aktuell 1,31 US$ ist genau dieses Zwischenziel erreicht. Nun entscheidet der Kreuzwiderstand aus 1,32 US$ und der langfristigen Abwärtstrendlinie darüber, ob aus dem Konter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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